ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin ma a Egghead, l'archeologa del futuro

Il mondo di ONE PIECE è parecchio vasto e ogni isola è diversa dalle altre. Già ci sono numerosi cambiamenti stagionali, essendo ogni isola meteorologicamente bloccata in una delle quattro stagioni, per non parlare poi dei cambi di tradizioni e culture, o anche semplici necessità che si aggiungono imprevedibilmente.

Questo per dire, sostanzialmente, che i pirati protagonisti di ONE PIECE sono costretti a cambiare spesso abiti, cambiandoli di isola in isola per mischiarsi meglio col luogo in questione o per adattarsi a condizioni climatiche talvolta estreme. E ancora una volta è capitato nell'arco narrativo attuale di ONE PIECE, con le particolari condizioni climatiche di Egghead. Ma questa è anche un'isola futuristica, essendo la base di Vegapunk, e allora gli abiti dei mugiwara devono rispettare la natura del luogo.

Tutti i protagonisti si sono cambiati, e quindi anche Nico Robin ha fatto lo stesso. L'archeologa, che qui potrebbe scoprire altri segreti del mondo di ONE PIECE, ha deciso di indossare un giubbotto nero con zip aperta sulla metà alta e che scopre la pancia, legata con due bretelle a un paio di slip dello stesso colore. Sulle orecchie indossa poi una sorta di microfono con antenna arancione, che dà un aspetto più futuristico al tutto.

Ed ecco quindi un cosplay di Nico Robin futuristica da Egghead, una trasformazione portata avanti da N9Am42 e presentata sulla sua pagina Twitter, come potete vedere in basso. Si tratta di una delle prime realizzazioni di questa versione del personaggio. E sullo stesso stile c'è anche il cosplay di Nami da Egghead.