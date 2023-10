ONE PIECE, un cosplay di Nico Robin a Egghead: vi piace in versione futuristica?

Quello di ONE PIECE è un mondo molto vasto. Ogni isola è un universo a sé, con persone che hanno creato nel corso degli anni tradizioni uniche, ma anche le stagioni speciali che colpiscono le isole hanno un effetto particolare. E per questo i protagonisti devono prepararsi di tutto punto se vogliono davvero calarsi nella realtà dell'isola.

Ad Alabasta spuntarono abiti arabeggianti e adatti al calore vista l'estate perenne dell'isola, a Drum furono necessari abiti per la neve. A Dressrosa c'era un clima floreale, rispecchiato anche dai vestiti di Rufy e compagni. E sull'isola del futuro? Il nuovo arco di ONE PIECE è ambientato proprio su quest'isola, molto vicina a Wano, e tappa dei pirati di cappello di paglia dopo la sconfitta di Kaido delle Cento Bestie.

Su quest'isola, Vegapunk ha creato delle macchine capaci di vestire chi ci entra con due tipologie di abiti ben distinte tra loro: una hawaiana, scelta da personaggi come Jinbe, e un altro molto più futuristico, scelto dalla maggior parte della ciurma. E anche Nico Robin ha scelto la versione futuristica: per l'archeologa della ciurma è toccato un giubbino nero all'apparenza di pelle sintetica, un'antenna posta sull'orecchio sinistro e poi una mutandina molto rivelatrice, oltre a un paio di stivali alti.

Questo cosplay di Nico Robin versione futuristica da Egghead fa risaltare la femminilità e sensualità dell'archeologa di ONE PIECE. Glorylamothe ha preparato adeguatamente il costume, di certo tra i più nuovi nel manga di Oda e pertanto non semplice da realizzare. In alternativa, ecco un cosplay demoniaco di Nico Robin ma anche un cosplay di Nami con l'archeologa a Wano.