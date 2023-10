ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin fiera di essere viva

L'epica opera di Eiichiro Oda ha portato i fan in un incredibile viaggio attraverso un mondo vasto e variegato, pieno di isole misteriose e personaggi straordinari. Rufy e la sua ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia, hanno visitato molte isole durante il loro viaggio per trovare il leggendario tesoro di Gol D. Roger su Laugh Tale, il One Piece.

Tra le isole più iconiche ci sono Alabasta, l'isola del deserto governata dalla principessa Vivi dopo averla ripresa dal controllo di Crocodile, Skypiea, un paradiso galleggiante tra le nuvole dominato da Eren, e Dressrosa, un regno governato dall'ex Drago Celeste Donquijote Doflamingo, ma non solo.

Uno dei momenti più intensi di ONE PIECE si è svolto a Water Seven e Enies Lobby, una gigantesca saga che ha portato i pirati di cappello di paglia a confrontarsi direttamente con il Governo Mondiale e non soltanto con la marina. A Water Seven, la ciurma si imbatte in un tradimento incompreso e subisce una frattura interna, culminando in una lotta straziante contro il CP9 a Enies Lobby per salvare Nico Robin. Quest'ultima, membro fondamentale della ciurma, ha affrontato il suo passato e ha trovato una nuova famiglia nei Pirati di Cappello di Paglia, finalmente accettandoli, dopo settimane di viaggi insieme.

Nico Robin, l'archeologa della ciurma, è un personaggio complesso con un oscuro segreto: è l'unico sopravvissuto del massacro perpetuato a Ohara, distrutta dal Buster Call della Marina che aveva ricevuto l'ordine di annichilire chiunque stesse facendo studi sul Secolo Vuoto. Inizialmente decisa a morire, questo cosplay di Nico Robin è fiera di essere rimasta viva. Con gli abiti utilizzati durante la saga del CP9, l'archeologa resiste e decide di rimanere nella ciurma del protagonista.l