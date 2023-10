ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin in kimono come a Wano

I personaggi di ONE PIECE non mantengono mai lo stesso outfit nel corso dell'avventura. Anche se i personaggi principali hanno un certo look distintivo o qualche capo molto più amato degli altri, capita spesso che, in giro sulle varie isole, decidano di cambiarsi d'abito. E lo stesso accade per i protagonisti tra Wano e Onigashima.

Salvo il cambio d'abito temporaneo a Onigashima per intrufolarsi al meglio tra i membri della ciurma dei pirati delle cento bestie, Nico Robin utilizza due abiti a Wano. Il primo è un kimono scuro molto lungo da usare per inserirsi meglio nella corte di Orochi, fingendosi una geisha e quindi acconciandosi anche i capelli e il trucco a dovere. Il secondo invece è stato preparato per combattere agevolmente a Onigashima contro gli ufficiali della ciurma nemica.

Per andare sull'isola demoniaca che fa da casa a Kaido, Nico Robin si è vestita con un kimono floreale bianco e viola, molto corto e smanicato, su cui ha messo un cappotto nero con inserti florali dorati, acconciandosi i capelli in una coda tenuta da un nastro rosso, finendo l'abito con i tacchi. Questo è lo stesso outfit usato da Glory Lamothe per creare questo cosplay di Nico Robin a Onigashima con il kimono e la posa del Fior Fior, come si vede nel secondo post. Un'interpretazione ottima dell'archeologa della ciurma di cappello di paglia, che tra l'altro è uno dei cavalli di battaglia della cosplayer.

E non a caso, la stessa modella ha intrepretato la donna in questo cosplay di Nico Robin a Egghead in versione futuristica. Quale delle due versioni vi piace di più?