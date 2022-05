ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin alla luce del sole

La ciurma di cappello di paglia può vantare una presenza davvero importante, che in tanti vorrebbero, specie coloro che vogliono arrivare a Laugh Tale e trovare il One Piece. Nico Robin è preziosa ed è ricercata da tutti per la sua intelligenza e la conoscenza dell'antica scrittura che permette di decifrare i Poneglyph.

Quindi da una parte ci sono gli imperatori come Big Mom e Kaido che vorrebbero prenderla prigioniera, dall'altra c'è il Governo Mondiale che vuole ucciderla. Sicuramente alla fine della saga di Onigashima Nico Robin avrà una taglia molto più alta di quella attuale, confermando ancora come sia una delle piratesse più importanti del mondo di ONE PIECE.

Muatori ha deciso di travestirsi come lei per dare spazio a questa archeologa della ciurma di cappello di paglia. La Nico Robin di questo cosplay veste i panni post timeskip, quando la ciurma riuscì a riunirsi all'arcipelago Sabaody dopo la clamorosa sconfitta arrivata per mano di Sentomaru, i Pacifista e Orso Bartholomew due anni prima.

Ha quindi una giacca blu, pareo rosa molto estivo e gli occhiali a lenti arancioni sulla testa. La luce del sole batte forte su questi scogli dove si è messa in posa anche per attivare il suo Frutto Fior Fior.