ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin e Nami insieme sulle spiagge di Wano

Nami è stata per lungo tempo l'unica donna sulla Going Merry. Ci volle l'arrivo di Bibi per ampliare il comparto femminile dei Mugiwara, ma la vita della principessa di Alabasta come membro della ciurma protagonista di ONE PIECE non fu lunga. Al suo posto però arrivò Nico Robin, colmando immediatamente il vuoto femminile generatosi.

Da quel momento in poi le due sono diventate le donne dei Mugiwara, un duo riconoscibilissimo e amato da tutti gli appassionati di ONE PIECE. La navigatrice e l'archeologa ricoprono due ruoli a dir poco fondamentali: la prima dirige le operazioni a bordo della Going Merry prima e della Thousand Sunny poi, preparando le rotte da seguire; la seconda invece, con la conoscenza della lingua antica, riesce a interpretare i Poneglyph e porterà Rufy a Laugh Tale, rendendolo il Re dei Pirati.

Nel fandom di ONE PIECE le due vengono spesso rappresentate separatamente. Mettiamole però insieme in un cosplay di Nami e Nico Robin nella seconda versione di Wano, ritratte sulle spiagge dell'isola dei samurai prima della partenza per Onigashima. Le due vengono quindi vestite da Libby e Tess con gli ultimi abiti creati prima dell'approdo a Onigashima, quindi con kimono e armatura.

E sempre rimanendo a Wano, ecco un cosplay di Nico Robin in kimono e un cosplay di Nami kunoichi.