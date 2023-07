ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin in piscina con gli abiti post timeskip

Ci sono tanti personaggi celebri in ONE PIECE, alcuni dei quali hanno fatto la storia di questo manga, rendendolo famoso anche all'estero. Il sondaggio mondiale sul manga di Oda lo conferma, con molti esponenti della ciurma del pirata Rufy dal cappello di paglia arrivati nei primi posti della classifica.

Tra i personaggi che attirano spesso l'attenzione dei lettori c'è Nico Robin, uno dei personaggi più enigmatici e affascinanti di ONE PIECE. Archeologa del gruppo e conosciuta dal mondo come "la bambina demoniaca", Nico Robin è una donna dal passato oscuro e un'abilità unica che la rende una delle figure più importanti della serie.

Inizialmente introdotta come antagonista, Nico Robin si unisce alla ciurma di Cappello di Paglia dopo l'arco di Alabasta, diventando una delle membri più preziose e rispettate della ciurma però soltanto dopo la grande battaglia di Enies Lobby. La sua personalità è tranquilla, riservata e molto intelligente, ma sotto la sua calma apparente si nasconde una determinazione e un coraggio straordinari.

Nico Robin possiede il potere del frutto del diavolo Hana Hana no Mi, che le consente di generare braccia, gambe e occhi in qualsiasi superficie. Questo le offre un'ampia gamma di abilità di combattimento e la rende un membro essenziale della ciurma di Cappello di Paglia. Però anche per lei c'è bisogno di un po' di pausa, e così questo cosplay di Nico Robin la porta in piscina. Japp Leack le dà spazio sul bordo, vestita con gli abiti post timeskip usati dall'archeologa, per farle trovare un po' di fresco in quest'estate rovente.