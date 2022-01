ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin la porta tra i pirati di Kaido

Ci sono tanti abiti che ha indossato Nico Robin in ONE PIECE. L'archeologa ha preso la stessa abitudine di Nami, dotandosi di un armadio piuttosto variegato sulla Going Merry e sulla Thousand Sunny, sfoggiando così magliette, maglioncini, gonne e vestiti sempre diversi a ogni saga, anche per calarsi bene nella parte.

A Wano ha fatto lo stesso, presentandosi in kimono, dapprima vestita a puntino per convincere Orochi e potersi infiltrare facilmente a corte, poi cambiandosi e preparandosi per la battaglia. Anche se solo brevemente, in questa saga di ONE PIECE Nico Robin si è mostrata con un terzo abito, quello della prima infiltrazione tra i pirati delle cento bestie. Grazie al potere di Kin'emon, capace di cambiare i vestiti altrui, Nico Robin ha indossato la divisa dei pirati delle cento bestie, anche se in un modo un po' osé a causa della perversione del samurai.

Ed ecco così Nico Robin nella ciurma di Kaido in questo cosplay originale e ben presentato da Patience McKnight. Nelle prime foto si vede bene tutto il dettaglio del costume, dalle cinghie alle corna e il mantello, tutte caratteristiche viste in ONE PIECE, mentre questa Nico Robin ha anche una mascherina per la fiera. Nell'ultimo post però la cosplayer si mostra anche senza maschera, per la gioia di tutti, in un'area apposita.

Eccola in un cosplay di coppia con Nami e poi in kimono a Wano in quest'altro cosplay.