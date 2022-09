ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin in posa per il Fior Fior

La prevalenza di pirati nel mondo di ONE PIECE è palese. Sono per lo più gli uomini che si lanciano nell'avventura verso il tesoro di Gol D. Roger, nelle razzie e nei piani di conquista delle isole. Sono ben poche le donne che riescono a distinguersi in questo mondo prevalentemente maschile. Eppure ci sono piratesse con taglie alte in ONE PIECE.

Una di queste fa parte della ciurma di cappello di paglia ed è una delle donne più ricercate al mondo, non solo per la sua forza ma soprattutto per la sua conoscenza. Nico Robin è infatti un pericolo costante per il Governo Mondiale, dato che è una delle pochissime persone in grado di leggere i Poneglyph e quindi rivelare ciò che è successo nei Cento Anni di Vuoto, quel secolo perduto che ha cambiato il mondo di ONE PIECE per sempre.

Prima di arrivarci, però, dovrà combattere tanti nemici insieme al resto della sua ciurma. Ecco quindi un cosplay di Nico Robin mentre si prepara a usare il potere del Fior Fior, il suo Frutto del Diavolo. Kallisi Vamp torna nei panni di una protagonista di ONE PIECE in queste foto, replicando lo stesso costume che l'archeologa ha indossato al ritorno dal timeskip, sulle isole Sabaody.

Anche questo cosplay di Boa Hancock riprende una delle donne con la taglia più alta.