ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin in posa floreale

La ciurma di cappello di paglia è formata da diversi membri. C'è ovviamente il capitano Rufy, che con il suo iconico copricapo ha dato il soprannome al gruppo. C'è il primo entrato, Zoro lo spadaccino che sogna di diventare il più forte dei mari, e così via. Tutti hanno avuto un ingresso tumultuoso e particolare tra i protagonisti di ONE PIECE.

Per quanto riguarda Nico Robin, il suo ingresso è stato invece molto tranquillo, almeno il suo ingresso formale. Tuttavia il vero arco narrativo che ha davvero convinto l'archeologa a diventare un membro effettivo della ciurma di ONE PIECE è arrivato a Water Seven, una saga molto più distante da quella di Skypea. Dopo l'avventura nell'isola nel cielo e quella di Long Ring Long Land, Nico Robin si trovò a dover fare i conti con il proprio passato. E proprio dalla guerra di Enies Lobby che ne scaturì, decise effettivamente di diventare parte integrante del gruppo.

Anni dopo, con ONE PIECE che si avvicina alla fine, la donna si è confermata un grande pilastro della ciurma e uno dei suoi esponenti più forti. Per combattere, fa sempre uso del suo Frutto del Diavolo Fior Fior, che le consente, dopo una certa posa, di evocare arti dal nulla. Ed è proprio ciò che sta facendo Mia Green in questa fotografia postata su Reddit, dove questo cosplay di Nico Robin è in posa per usare il Fior Fior. Dopo il timeskip, l'archeologa ha deciso di indossare un giubbino blu e un pareo rosa, ormai uno dei suoi abbigliamenti più iconici. E voi cosa ne pensate di questa ofot?