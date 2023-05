ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin post timeskip all'aria aperta

Si è discusso tanto dell'undicesimo membro dei Mugiwara, ma la realtà è che la ciurma è rimasta ferma ai suoi dieci membri, ampliatisi dopo il ritorno definitivo di Jinbe il Cavaliere del Mare. E così il gruppo si è consolidato.

Ogni membro della ciurma è diverso dall'altro, con una propria capacità e ruolo e soprattutto una propria storia. Nico Robin è uno dei personaggi più affascinanti di ONE PIECE. Nata il 6 febbraio, è una dei dieci attuali membri della ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia, guidati dal capitano Monkey D. Rufy. Robin è una donna dallo sguardo sereno e dall'aspetto elegante, ma dietro la sua calma apparente si cela un passato oscuro e tragico. Fin da giovane, è stata ricercata dal Governo mondiale per la sua abilità unica di leggere i Poneglyph, le antiche pietre che racchiudono segreti importanti sulla storia del mondo. A causa di questa abilità, Robin è stata ritenuta pericolosa e braccata come criminale fin da quando aveva pochi anni di vita.

Nonostante la sua vita difficile e i numerosi tradimenti subiti, Robin ha mantenuto una personalità tranquilla e riservata. È molto intelligente e possiede una vasta conoscenza storica, rendendola un'importante fonte di informazioni per la ciurma di Rufy. Inoltre, Robin è una combattente estremamente abile, specializzata nel suo stile di combattimento che sfrutta il Frutto Fior Fior, in cui utilizza le sue braccia extra per afferrare e immobilizzare i nemici.

Durante il suo viaggio con i Pirati di Cappello di Paglia, Robin ha sviluppato un profondo legame con i suoi compagni di ciurma, che l'hanno accolta e accettata nonostante il suo passato tormentato. Ha trovato in loro una famiglia che non aveva mai avuto prima e ha imparato a fidarsi di nuovo delle persone. Per questo è tornata dopo l'evento di separazione alle Sabaody. Dopo il timeskip, questo cosplay di Nico Robin all'aria aperta realizzato da ResistSmooth mostra come è diventata l'archeologa. Sempre più bella, con un giubbino blu e un pareo rosa, è pronta a rivelare nuovi misteri del mondo di ONE PIECE.