ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin post timeskip tra la neve

Braccata per anni, Nico Robin ha saputo infiltrarsi in varie organizzazioni senza lasciare traccia della propria presenza. La sopravvissuta di Ohara, l'unica dell'isola di studiosi dei Poneglyph e di ciò che successe nel secolo di vuoto, ha migliorato le proprie capacità, anche dopo essere entrata nella ciurma di protagonisti di ONE PIECE.

Grazie alla battaglia a Enies Lobby, Nico Robin è diventata ricercata a livello mondiale ma non soltanto dal Governo, anche dalle ciurme nemiche. La sua conoscenza è infatti un mezzo che può risvegliare armi ancestrali e segreti che molti vorrebbero lasciare sopiti, per questo Kaido l'ha presa di mira. Ovviamente Rufy e gli altri ragazzi non permetteranno che le venga fatto del male, portandola fino alla fine del viaggio di ONE PIECE.

La presenza dei suoi compagni non significa però che Nico Robin sia indifesa. Avendo mangiato il Frutto Fior Fior, l'archeologa sa difendersi da sola e affronta senza paura tanti avversari anche di livello. Dopo il timeskip, mise a frutto i suoi miglioramenti all'Isola degli Uomini Pesce, battendosi fieramente al fianco dei suoi compagni. Proprio quella Nico Robin brilla in questo cosplay ripreso tra la neve e creato da Jenniijellii.

Un altro cosplay di Nico Robin pre timeskip è stato invece preparato da Nanatyx.