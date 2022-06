ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin realizzato da Haori

L'ingresso di Nico Robin in ciurma non fu semplice. Sono passati tanti anni da quell'ingresso in ONE PIECE: dopo la saga di Alabasta, l'archeologa che prima era al soldo di Crocodile ma che fu gettata via, decise di infiltrarsi sulla Going Merry. All'inizio però chiamava tutti con il loro ruolo in ciurma e non per nome, denotando impersonalità.

Fu necessario combattere con il Governo Mondiale e salvarla per far sì che Nico Robin si sentisse in effetti un membro dei Mugiwara. L'archeologa, da quel punto in poi, non ha avuto più intenzione di ribellarsi e morire, ma di continuare a vivere per fare in modo che Rufy diventi Re dei Pirati. Un obiettivo che si avvicina sempre di più dopo gli ultimi avvenimenti di ONE PIECE, ma bisognerà sempre tenere gli occhi aperti.

Per questo durante il timeskip e non solo Nico Robin si è allenata duramente, migliorando le capacità del proprio Frutto del Diavolo. Haori ha voluto omaggiare il personaggio con questo cosplay di Nico Robin post timeskip, quindi con il giacchetto blu, pareo rosa e occhiali dai vetri arancioni, andando a comporre la sua versione più famosa e più impressa nella mente di tutti. In alternativa, c'è un cosplay di Nico Robin in kimono.