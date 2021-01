ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin riproduce magnificamente la splendida piratessa

La ciurma di pirati guidata da cappello di paglia ci ha fatto emozionare tante volte. Una di queste fu quando, a Enies Lobby, i pochi membri dichiararono guerra al Governo Mondiale, preparandosi ad affrontare i pericolosi componenti del CP9. Quel momento epico di ONE PIECE fu creato unicamente per salvare Nico Robin.

L'archeologa nata a Ohara ha avuto un passato travagliato, scampando a malapena a un Buster Call e poi mentendo e camuffandosi per non farsi trovare dalla marina e dal Governo Mondiale. Fu costretta per questo a unirsi alla Baroque Works, in modo da continuare a studiare i Poneglyph e ad avere protezione. Rufy sconvolgerà tutti i suoi piani e si unirà proprio alla sua ciurma, diventandone però un membro effettivo solo dopo la saga di Enies Lobby.

Da quel momento in poi, Nico Robin sarà un personaggio fondamentale e diventerà uno dei più amati dai fan. Anche dopo il timeskip la bella archeologa ritorna, con un look completamente rinnovato. E proprio su questo look si basa il cosplay di Nico Robin che potete osservare nelle foto in basso. La cosplayer Glory Lamoth ha deciso di dedicare il suo fisico e le sue abilità alla piratessa col frutto Fior Fior.

La ragazza di ONE PIECE ha ricevuto anche altri cosplay: c'è la sexy Nico Robin di Elizabeth Rage così come la Nico Robin di Wano dell'italiana Robin Ren.