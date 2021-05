ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin di Shermie riporta il personaggio agli esordi

La ciurma di Cappello di Paglia si è arricchita di membri man mano che Rufy esplorava le varie isole. Prima nell'East Blue, poi sulla Rotta Maggiore: il gruppo di protagonisti di ONE PIECE si è allargato vantando membri importanti e forti. In passato, qualcuno è stato un vero e proprio antagonista, come l'archeologa Nico Robin.

Sopravvissuta di Ohara, Nico Robin sfrutterà le sue capacità per ottenere protezione dalla Baroque Works di Crocodile, organizzazione nemica di Rufy e compagni. Durante la saga di Whiskey Peak fa la sua prima apparizione, ottenendo un ruolo di rilievo ad Alabasta.

Durante queste prime fasi, Nico Robin indossava un corpetto viola allacciato sul davanti, un cappello simile a quello dei cowboy e una gonna corta, il tutto spesso accompagnato da un grosso cappotto bianco. La cosplayer Shermie ha voluto riprendere questa Nico Robin con un cosplay. Rivediamo quindi l'archeologa agli albori, ai tempi delle sue prime apparizioni in ONE PIECE, nella foto in basso che ha già affascinato tanti follower.

Col tempo, Nico Robin si è aperta sempre di più al resto dei suoi compagni, specie dopo gli eventi di Water Seven ed Enies Lobby, diventando il membro insostituibile dei Mugiwara che conosciamo oggi in ONE PIECE.