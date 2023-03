ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin in spiaggia a rilassarsi

Le isole del mondo di ONE PIECE sono tutte diverse tra loro. Alcune sono disabitate e somigliano a dei paradisi tropicali, altre sono abitate da popolazioni, tutte diverse tra loro, con i propri usi e costumi. Altre vedono pericoli inimmaginabili o abitanti tutt'altro che amichevoli. E i pirati di Rufy ne hanno visitate parecchie di isole così.

In una delle rare occasioni in cui il gruppo dei Cappelli di Paglia ha avuto il tempo di rilassarsi, il gruppo di protagonisti di ONE PIECE probabilmente si fa trovare su una spiaggia dal sapore tropicale a festeggiare e gozzovigliare in compagnia magari dell'alleato di turno. Così si vedrebbero Rufy mangiare, Zoro bere alcol, Sanji cucinare, e così via, tutti a fare festa a proprio modo, mentre Nico Robin sarebbe probabilmente in disparte a osservare tutti, sorridendo.

Nico Robin è ormai uno dei personaggi iconici di ONE PIECE, anche se all'inizio non sembrava potesse avere un impatto così grande sul fandom. Principalmente è conosciuta per la sua intelligenza e per la capacità di leggere il linguaggio antico inciso sui Poneglyph, ma se la cava anche in battaglia grazie alle abilità scaturite dal suo Frutto del Diavolo, il frutto Fior Fior, che le consente di creare copie di parti del suo corpo ovunque lei desideri. In questo cosplay di Nico Robin in spiaggia, anche lei si è unita alla fase di rilassatezza dei pirati di cappello di paglia.

Il vestito scelto è quello post timeskip, composto da un giubbino blu corto e un pareo rosa e verde, con gli occhiali da sole poggiati sulla fronte. Volete altri cosplay recenti a tema ONE PIECE? Ecco un cosplay di Boa Hancock in abito da sposa e un cosplay di Nami davvero piratesco.