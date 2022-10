ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin splendida in kimono

L'archeologa della ciurma dei pirati di cappello di paglia ne ha passate tante nella sua vita. A causa della censura violenta del Governo Mondiale, che rase al suolo Ohara e uccise tutti i suoi abitanti, Nico Robin fu costretta a fuggire. Questo finché non incontrò i protagonisti di ONE PIECE capitanati da Monkey D. Rufy.

Grazie a quell'incontro, Nico Robin trovò finalmente un luogo dove sentirsi al sicuro. In particolare dopo Enies Lobby infatti ha iniziato a fidarsi ciecamente dei propri compagni, diventando un membro affidabile della ciurma. In ONE PIECE così, negli ultimi anni, ha combattuto senza mai pensare di scappare ancora, decidendo di impegnarsi al massimo per rendere Rufy il re dei pirati. È proprio grazie alla sua conoscenza che il pirata col cappello di paglia avrà la possibilità di approdare a Laugh Tale.

Nell'anime però ci sono ancora diverse sfide da superare. Al momento possiamo vedere questo cosplay di Nico Robin con il kimono smanicato che sta indossando a Onigashima per la guerra contro i pirati di Kaido. Sicuramente la donna tirerà fuori tutto il suo potere per portare vittorie importanti alla propria fazione.

Rimanendo sullo stesso personaggio, ecco un cosplay di Nico Robin a Enies Lobby e un cosplay di Nico Robin a Dressrosa.