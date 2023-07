ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin sulla Thousand Sunny con lo sguardo verso l'orizzonte

Per i pirati, la nave è come una casa. Non c'è vita piratesca senza un veliero che possa trasportare la ciurma da un'isola all'altra, permettendo loro di esplorare posti nuovi, mettere le mani su tesori e risorse, o per raggiungere gli obiettivi nell'oceanico mondo di ONE PIECE, conquistato dalle acque turbolente e profonde.

Dopo l'addio della Going Merry, avvenuto dopo la grande battaglia di Enies Lobby, i mugiwara si sono ritrovati con una nuova casa, costruita da Franky e Iceburg durante il loro soggiorno a Water Seven. E così nacque la Thousand Sunny, il gigantesco veliero che ancora oggi si muove tra le isole di ONE PIECE trasportando Rufy e gli altri. Tutti quanti hanno il loro posto preferito sulla nave, anche Nico Robin, l'archeologa della ciurma che adora passare il tempo a leggere libri sulla grande e verde prua.

C'è però qualche momento in cui, durante il viaggio, è necessario osservare anche all'orizzonte, sporgendosi oltre il parapetto. Ed è questa l'emozione che ha voluto rappresentare Cristina Aversano, cosplayer italiana conosciuta anche con il nome d'arte Dafnebelleduque. In queste foto caricate sul suo account Instagram, ha rappresentato Nico Robin in un cosplay su un veliero, un modo per imitare il ponte della Thousand Sunny, mentre osserva l'orizzonte.

L'abito scelto è quello post timeskip, ormai il più famoso per Nico Robin, composto da un giacchetto blu con uno stemma bianco sul lato sinistro e un pareo rosa con una stampa floreale verde. L'imitazione è riuscita alla perfezione, con tanto di ambientazione ottima, cosa ne pensate? Tuttavia, dopo i momenti di calma, arrivano le battaglie con questo cosplay di Nico Robin demoniaca da tenere assolutamente in considerazione e da non ignorare.