ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin da Thriller Bark, eccola con lo stupendo abito viola

I pirati di cappello di paglia, prima di raggiungere Laugh Tale, hanno dovuto obbligatoriamente entrare nella Rotta Maggiore, il percorso marino che segue l'equatore del mondo di ONE PIECE e che costringe ogni pirata a navigarvi all'interno. E così, tra un'isola e l'altra, i pirati di Rufy hanno dovuto superare varie sfide.

Una di queste è stata segnata dalla battaglia con Gecko Moria, membro della Flotta dei Sette. L'uomo dalle dimensioni gigantesche e con la fisionomia molto particolare ha costruito un'imbarcazione gigante, grande quanto un'intera isola. E così quello che sembrava un approdo in una terra sconosciuta situata nel triangolo Florian non è altro che un assalto a una nave, guidato ovviamente dal protagonista di ONE PIECE.

Ovviamente tutta la ciurma si è data da fare per contrastare i nemici zombi di quest'ambientazione molto tetra e terrificante. Anche Nico Robin è scesa per la prima volta in battaglia come membro effettivo della ciurma, dopo gli eventi di Enies Lobby. La donna stavolta ha indossato un abito viola molto lungo e scollato, con la stessa acconciatura che aveva prima del timeskip.

Clau Bailarinita ha deciso di interpretarla seguendo questa versione. Ecco quindi un cosplay di Nico Robin da Thriller Bark in abito viola, mentre si mette in posa per combattere. Capelli con frangia, vestito e calze sembrano tutte riprodurre fedelmente il personaggio creato da Eiichiro Oda. E sempre rimanendo nella stessa isola, non manca il cosplay con Nami da sposa, mentre per i fan dell'archeologa c'è anche un cosplay di Nico Robin post timeskip.