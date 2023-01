ONE PIECE: un cosplay di Nico Robin in versione Demonio Fleur, la rabbia incarnata

Nico Robin, nota anche come la "bambina demoniaca", è un personaggio del famoso manga e anime ONE PIECE. Rufy l'ha incontrata durante il suo viaggio durante la saga di Alabasta, la terra tormentata da Crocodile che Bibi voleva liberare. Ed è proprio dell'organizzazione nemica che faceva parte Nico Robin.

Nico Robin è un membro della ciurma di Cappello di Paglia e viene presentata come una donna misteriosa con un passato tormentato. Ha mangiato il Frutto del Diavolo Fior Fior, quindi il suo potere consiste nella capacità di evocare parti del suo corpo in luoghi diversi, rendendola un'alleata preziosa per la ciurma in battaglia, sia per gli scontri frontali che per il supporto dalla lunga distanza. E ne ha dato prova ancora una volta recentemente, in uno degli ultimi episodi di ONE PIECE ambientati a Onigashima.

Nella serie, Robin mostra la sua forma demoniaca, nota come Demonio Fleur, per affrontare la temibile Black Maria, una dei sei Tobi Roppo al servizio di Kaido. Risale a ONE PIECE episodio 1044 la fase più dura dello scontro, con Nico Robin che deve inevitabilmente ricorrere a una sua tecnica inedita. Questa forma la fa apparire più minacciosa e potente, con orecchie a punta da demonio e occhi rossi infuocati, senza contare le ali e le corna terrificanti, più una pelle dal colorito rossastro e infernale. Grazie a questa mossa, ha potuto terminare un altro scontro tra Mugiwara e Tobi Roppo, portando la sua ciurma più vicina alla vittoria.

Capulet ha deciso di omaggiare l'archeologa della ciurma e far capire perché viene chiamata "bambina demoniaca". Nel suo scatto, postato su Instagram, è presentato il suo cosplay di Nico Robin in versione Demonio Fleur, con la pelle rossastra, i capelli lunghi neri, corna e ali, per un aspetto generale terrificante ma bello e unico.