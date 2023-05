ONE PIECE: questo cosplay di Nico Robin vuole continuare a vivere

Ci sono tanti criminali ricercati dal Governo Mondiale, sui quali la marina mette una taglia. C'è chi è forte e può minacciare la stabilità del mondo, c'è chi ha creato un impero, chi è semplicemente un barbaro spietato. Ma ci sono anche altre categorie in ONE PIECE, personaggi che sono il simbolo di una potenziale scoperta della verità.

A causa della situazione del Secolo Vuoto, un periodo non ben compreso appieno, Ohara è stata rasa al suolo. Di quella distruzione totale non si parla più, ma nel mondo c'è una persona che è sopravvissuta a quella strage, la giovane Nico Robin. Ex-criminale della Baroque Works, Nico Robin è un'archeologa che si unisce alla ciurma di Cappello di Paglia come membro dell'equipaggio dopo gli avvenimenti di Alabasta.

Robin è stata ricercata dal Governo Mondiale per gran parte della sua vita a causa della sua abilità nel leggere il Poneglyph, gli antichi blocchi di pietra che contengono informazioni sulla storia antica del mondo di ONE PIECE, appresa proprio a Ohara. Tuttavia, dopo aver incontrato la ciurma di Cappello di Paglia, Robin ha trovato il suo posto e ha deciso di combattere contro il Governo Mondiale. Non è stato semplice, perché per trovare la sua collocazione nel mondo ha dovuto affrontare il CP9, sfida nella quale ha coinvolto la sua ciurma.

Questo cosplay di Nico Robin in versione Enies Lobby è stato creato da Kappy. Come si vede, l'archeologa indossa l'abito usato per quella saga di ONE PIECE, ma sembra anche avere uno sguardo molto sofferente. C'è solo bisogno di qualcuno che la vada a salvare, come fatto da Rufy e i suoi amici.