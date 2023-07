ONE PIECE: un cosplay di Oden Kozuki al femminile, ma non è Yamato

Ci sono tanti pilastri del vecchio mondo di ONE PIECE che i pirati di cappello di paglia non hanno conosciuto per motivi d'età. Infatti, il nucleo della ciurma di protagonisti è molto giovane, con un'età media di 20 anni. Nonostante la presenza di Jinbe e Brook, i più anziani del gruppo, ci sono figure importanti che nessuno ha potuto conoscere.

Ovviamente Gol D. Roger è uno degli esempi, morto prima dell'inizio della serie, ma ci sono stati tanti altri personaggi che hanno fatto la storia, tra cui alcuni membri della ciurma del Re dei Pirati. Tra questi, ce n'è uno in particolare che è entrato di diritto nella storia di Wano, una delle ultime isole su cui i protagonisti di ONE PIECE hanno messo piede.

Il personaggio in questione è Oden Kozuki, figlio di Sukiyaki, ex shogun di Wano e quindi di diritto legittimo erede al trono di crisantemo dell'isola. Tuttavia, Oden aveva una natura molto avventurosa e pertanto ha sempre cercato di prendere il largo, a bordo di imbarcazioni di fortuna. Dopo essersi costruito un gruppo particolare, è riuscito a scappare dalla terra dei samurai grazie alla nave di Barbabianca, sfruttando l'occasione. Ha così scoperto il mondo, conosciuto sua moglie e poi incontrato Roger, diventando un membro effettivo della ciurma del Re dei Pirati, mettendo quindi piede a Laugh Tale. La sua fine però non è stata bella, a causa del giogo di Kaido e Orochi sull'isola di Wano.

Ormai sparito dagli schemi, il personaggio torna con questo cosplay di Oden Kozuki al femminile che sicuramente potrebbe essere preso di ispirazione da Yamato. La cosplayer Kappy_w realizza Oden perfettamente, con gli stessi capelli e con il trucco tipico, aggiustando soltanto leggermente il kimono sul lato del petto per renderlo conforme alle necessità femminili. Ecco invece un cosplay di Yamato italiano.