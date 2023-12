ONE PIECE: un cosplay di Perona, la dolce regina dei fantasmi

L'universo di ONE PIECE è enorme e pieno di personaggi indimenticabili: i suoi fan lo amano proprio per questo! La ciurma dei Cappelli di Paglia si è misurata con numerosi pericoli e minacce, ma ha anche conosciuto tantissimi nuovi amici e alleati, a loro modo unici e interessanti, nel corso del suo viaggio. Perona è senza dubbio uno dei personaggi più iconici del franchise.

Durante la Saga di Wano, conclusasi nella serie anime poche settimane fa, Luffy ha affrontato diversi nemici ma ne è uscito sempre con il sorriso. Dopo questo arco narrativo, il numero delle taglie dei Mugiwara in One Piece si è alzato notevolmente, dimostrando la loro crescente influenza nel mondo della pirateria. La cosplayer Lunarbibi ha voluto condividere una rivisitazione personale di uno dei personaggi più iconici della saga animata.

In questo cosplay di Perona di ONE PIECE, la giovane piratessa è stata rappresentata mettendo al centro il suo carisma unico e lo stile distintivo. Il personaggio è stato introdotto nell'arco narrativo di Thriller Bark come membro dei Pirati della flotta di Gecko Moria. La ragazza è stata soprannominata "Ghost Princess" per via del suo aspetto caratteristico e dei suoi poteri spettrali.



Perona ha mangiato il Frutto del Diavolo "Horu Horu", che le consente di creare dei fantasmi capaci di privare della voglia di vivere chiunque tocchino. La sua personalità è originale e affascinante: in apparenza sembra essere una ragazza sicura di sé e orgogliosa, a tratti malinconica, ma cela un lato vulnerabile e gentile, pronta ad aiutare il prossimo senza esitazioni. Prima di dare un'occhiata al cosplay, però, perché non approfondite i 10 misteri più grandi di One Piece?