ONE PIECE: un cosplay di Perona fantasmagorico e italiano

Oltre Nami e Nico Robin, sono numerose le fanciulle disegnate da Eiichiro Oda in ONE PIECE. Tutte dal fisico mozzafiato, ma ognuna con tratti distintivi particolari che le rendono diverse e ben definite nella mente dei lettori. Qualcuna compare poco, come ad esempio la regina dei fantasmi Perona, comparsa per la prima volta a Thriller Bark.

La sua presenza si fa però nuovamente sentire a ridosso del timeskip quando, a Kuraigaina, Perona incontra Zoro e lo accompagna per due anni sull'isola insieme a Drakul Mihawk. In questi due anni, Perona cambia radicalmente abito e anche atteggiamento verso lo spadaccino, supportandolo nel suo ritorno all'arcipelago Sabaody. Da lì in poi, Perona si noterà in ONE PIECE soltanto un altro paio di volte, specie quando Mihawk la caccia via dall'isola fantasma, conscio che a breve ci sarà una guerra.

Perona adesso torna anche in questo cosplay dell'italiana Ilaria Kaorifrost. La domatrice di fantasmi sfodera l'abito nero con cappello che è stato visto post timeskip di ONE PIECE. Al suo fianco ovviamente non manca un fantasma, capace di scatenare tutta la negatività del malcapitato di turno. Sempre la stessa cosplayer ha presentato in passato un cosplay di Nami estivo, mentre CarryKey si concentrò su una Perona pre timeskip.