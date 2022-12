ONE PIECE: un cosplay di Perona fantasmagorico e sorridente

Il mistero dei Frutti del Diavolo di ONE PIECE non è ancora stato risolto. L'anime e il manga, che si stanno avviando verso l'arco finale, ancora non hanno spiegato adeguatamente l'origine di questi frutti e dei loro poteri, quindi i fan possono soltanto continuare a fare teorie, almeno per il momento, e godersi il modo in cui vengono utilizzati.

Ovviamente ogni Frutto del Diavolo ha le proprie peculiarità e ce ne sono alcuni davvero bizzarri. I rogia controllano la natura, gli zoo zoo riescono invece a trasformare il proprio utilizzatore in un animale. Ovviamente sono i paramisha i Frutti del Diavolo più bizzarri, tra quelli molto semplici che permettono il cambio del peso ad altri che invece hanno effetti più particolari e complessi, come un certo frutto Horo Horo che può modificare l'umore del nemico.

E a possedere questo frutto è Perona, uno dei nemici affrontati da Rufy e compagni in ONE PIECE. Questa ragazza dai capelli rosa è un'appassionata di fantasmi e di cose che riguardano l'orrore e non a caso segue Gecko Moria, il pirata della flotta dei sette che vive in una nave gigante con gli zombi. Perona può sfruttare i propri fantasmi, derivanti dal potere dell'Horo Horo, per rendere più pessimisti i propri nemici e quindi manipolarli e colpirli più facilmente.

Questo cosplay di Perona da ONE PIECE può fare la stessa cosa. Dall'immagine postata su Reddit da Linicchii si vede la cosplayer sorridente e con i fantasmi intorno. Riprendendo lo stesso abito usato per la sua prima apparizione nel manga e nell'anime, è pronta a disseminare depressioni e sfiducia anche nella realtà.