ONE PIECE: un cosplay di Perona sprigiona la forza della regina dei fantasmi

Archiviata la saga di Enies Lobby, che portò con sé l'ingresso in ciurma di Franky e il consolidamento dello status di Nico Robin tra i mugiwara, la ciurma protagonista di ONE PIECE attraversarono il triangolo Florian dove si imbatterono in Thriller Bark, l'isola nave di Gecko Moria, uno dei membri della Flotta dei Sette.

La tetra isola nascosta nella nebbia fu un covo di tutto ciò che ricorda il mondo horror: zombi, scienziati pazzi, mostri di frankenstein rattoppati e anche fantasmi. Di questi ultimi, la regina è Perona, colei che ha mangiato il Frutto del Diavolo Horo Horo e che è stata sconfitta soltanto dall'enorme pessimismo di Usopp. In una sfida molto particolare, la ragazza dai capelli rosa fu battuta grazie alle sue paure, e poi tornò imprevedibilmente a Kuraigaina, incontrando Zoro e Mihawk.

È passato del tempo dalla sua ultima apparizione in ONE PIECE, ma i fan non la dimenticano di certo, e questo grazie anche alle continue realizzazioni che la ritraggono e che vengono pubblicate in rete. Ecco perché il cosplay di Perona da ONE PIECE postato su Reddit ha fatto faville tra i lettori del sub, anche grazie a un'ottima interpretazione di CarryKey.

Anche Jun ha realizzato un cosplay di Perona fantasmagorico nelle ultime settimane, mettendo in mostra le capacità della tetra piratessa.