ONE PIECE: un cosplay di Rebecca combattente in abiti da gladiatrice

Il Nuovo Mondo è la seconda parte della Rotta Maggiore, il luogo più impervio di ONE PIECE, dove si radunano i pirati e i marine più forti. E proprio con l'ingresso in quest'area del mondo, Rufy e gli altri iniziano una grande e lunghissima fase che li ha portati ad affrontare non uno ma ben due imperatori dei mari.

La grande saga che ha portato alla sconfitta di Kaido è partita dall'approdo a Punk Hazard, che ha portato i protagonisti di ONE PIECE nella terra del ghiaccio e del fuoco abitata dallo scienziato Caesar Clown. Tutti gli avvenimenti lì accaduti hanno portato alla preparazione della saga di Dressrosa, elemento fondamentale per la sconfitta di Donquijote Doflamingo. Per farlo, è stato necessario lo sforzo non soltanto dei mugiwara ma di tutti coloro che sono stati intrappolati nel giogo mefistofelico dell'ex membro della Flotta dei Sette, tra cui i regnanti di diritto di questo luogo.

Rebecca è un personaggio introdotto proprio durante questo arco narrativo, durante la presentazoine del colosseo dove avvengono gli scontri che intrattengono i cittadini di Dressrosa. Rebecca è una giovane gladiatrice che partecipa al torneo nella speranza di ottenere il Frutto del Diavolo Foco Foco, in precedenza appartenuto a Ace. Cresciuta nell'oppressione del regno di Dressrosa, ha dovuto affrontare numerose difficoltà e tragedie nella sua vita. Nonostante ciò, conserva un cuore gentile e una forte volontà di proteggere coloro a cui tiene.

Questo coraggio e dedizione sono stati riprodotti con tanto di armatura dorata in questo cosplay di Rebecca da ONE PIECE, con la gladiatrice preparata per gli scontri grazie al lavoro svolto da Siwen. E oltre a vederla in foto, l'avete vista su Mediaset con i doppiaggi di ONE PIECE?