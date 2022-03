ONE PIECE: in questo cosplay Rebecca è pronta per scendere nell'arena

Ogni saga di ONE PIECE fondamentalmente è basata sull'introduzione di nuove isole, nuove culture e ovviamente nuovi personaggi. Rufy, avendo viaggiato in lungo e in largo, è venuto a contatto con tanti di questi elementi inediti. Una delle sue tappe è stata Dressrosa, regno in mano a Doflamingo da decenni e quindi sotto il suo pugno di ferro.

In seno all'isola però parte della popolazione si preparava per lo scontro finale che avrebbe consentito di cacciare Doflamingo via dall'isola, ristabilendo il dominio di re Riku e della sua linea ereditaria. Una delle figure fondamentali di questa saga di ONE PIECE è stata Rebecca, nipote del re e figlia dell'ex gladiatore Kyros, che scende più volte nell'arena per riuscire a vincere il Frutto del Diavolo Foco Foco che in passato apparteneva ad Ace.

Rebecca comunque non ha paura di affrontare personaggi più forti di lei. Eccola quindi nuovamente pronta a scendere nell'arena di Dressrosa nella foto della cosplayer Samichuu. Con la sua armatura dorata, spada e scudo e capelli rosa, il cosplay di Rebecca qui presentato è davvero fedelissimo alla controparte disegnata da Eiichiro Oda in ONE PIECE.

E sempre a proposito di principesse, ecco un cosplay di Shirahoshi in acqua e un cosplay dell'amata Bibi.