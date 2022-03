ONE PIECE: un cosplay di Rebecca realizzato da Hane Ame con l'ardore da gladiatrice

La saga di Dressrosa è stata una delle più lunghe di ONE PIECE. Conclusa Punk Hazard, Eiichiro Oda era costretto a terminare la faida con Doflamingo, iniziata con la battaglia con Caesar Clown. Un'escalation di eventi che poi ha portato Rufy a conoscere molte altre persone e a fare amicizie, specie tra i partecipanti alla sfida nel colosseo.

Da poco si è conclusa su Crunchyroll proprio la saga di Dressrosa, con l'inserimento degli ultimi episodi. Ormai è ben chiaro chi abbia preso le parti del protagonista di ONE PIECE, coma la giovane Rebecca. Figlia di Kyros e nipote del re Riku, ex sovrano di Dressrosa prima che arrivasse Doflamingo a usurparlo, Rebecca è stata condannata a un'infanzia difficile a causa del colpo di stato e all'assenza della figura paterna, sostituita dal "soldatino" creato da Sugar. Così si è fatta strada in un difficile mondo di combattimenti, lanciandosi nell'arena ma con consapevolezza.

Con queste sue caratteristiche, è riuscita a sopravvivere e non solo ad arrivare allo scontro finale, ma anche a diventare la referente di Dressrosa al Levely, ottenendo così il ruolo che le sarebbe spettato fin dal principio. Hane Ame ha incarnato Rebecca in questo cosplay dov'è pronta a scendere nell'arena, con tanto di armatura, spada e scudo. E sempre rimanendo su quell'isola, non perdetevi la statuetta di Usopp con il suo attacco a distanza.