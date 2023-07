ONE PIECE: un cosplay di Reiju elegante e argentata

Ogni volta che Rufy incontra alcuni personaggi in ONE PIECE, scatta un flashback che racconta parte della loro storia. Questo è accaduto spesso, in particolar modo quando si trattava di raccontare la storia di colui che sarebbe stato un futuro membro della ciurma dei pirati di cappello di paglia. Alcune volte però, c'è molto da raccontare.

Per lungo tempo, ci si è chiesto chi fosse davvero Sanji. C'erano tante teorie sul cuoco della ciurma, e alcune situazioni hanno reso palese una fetta di storia ancora non raccontata. Con la saga di Zou e Whole Cake Island si sono aperte le porte sui segreti della famiglia Vinsmoke e sui suoi componenti.

Reiju Vinsmoke è la figlia maggiore della famiglia Vinsmoke, una potente e spietata famiglia di assassini e scienziati, e la sorella maggiore di Sanji. Contrariamente ai suoi fratelli, Reiju è molto diversa dalla sua famiglia in quanto si dimostra gentile e compassionevole, in particolar modo verso il suo terzo fratellino. Nonostante sia cresciuta in un ambiente freddo e violento, Reiju mostra una personalità affettuosa e premurosa verso gli altri.

Come gli altri fratelli, anche lei è stata geneticamente modificata, ottenendo una forza fisica e una resistenza maggiori a quella di un comune umano, ma anche un potere unico, che la porta a essere soprannominata Poison Pink. Infatti, può neutralizzare i veleni e controllarli, rendendola pericolosa in battaglia e utile nel supporto.

Solitamente in rosa, questo cosplay di Reiju Vinsmoke in bianco ricorda un outfit usato poco in ONE PIECE dalla donna, esclusivamente nel regno di Big Mom e per prepararsi al matrimonio tra Sanji e Pudding. Petra Fyed l'ha resa bella ed elegante, come ha fatto Oda nel suo manga. Sapevate invece come doveva chiamarsi Sanji inizialmente?