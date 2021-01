ONE PIECE: un cosplay di Roronoa Zoro fa risaltare tutta la sua potenza

Il mondo dei cosplay di ONE PIECE ruota principalmente intorno alle sue figure femminili. Pur avendo tanti fan, la maggior parte ruota intorno alla realizzazione di modelle che propongono le donne più belle del manga e dell'anime. Riescono a ritagliarsi uno spazio anche i cosplay maschili come accaduto alla coppia di cosplay Zoro Sanji.

Uno dei personaggi preferiti dei fan è sicuramente Roronoa Zoro che ultimamente sta conquistando le classifiche mondiali con l'inedito sondaggio globale di ONE PIECE. E proprio per questo oggi vi proponiamo un cosplay realizzato a regola d'arte da Gatz. Il cosplayer francese ha postato su Instagram varie foto col suo cosplay di Roronoa Zoro, come si può vedere nei post in basso.

Sia nella sua versione con editing e con l'ambientazione sia nelle foto senza, si riesce ad avvertire tutta la forza di questo Zoro. Il costume è quello solitamente usato dallo spadaccino dei pirati di Cappello di Paglia, ovvero il kimono verde con la cintura rossiccia. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema ONE PIECE?

Sempre tratto dal mondo di Eiichiro Oda, anche l'avversario principale - ma anche temporaneamente maestro - di Zoro è diventato reale, grazie al cosplay di Drakul Mihawk realizzato da Axel.