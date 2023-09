ONE PIECE: un cosplay di Rufy ed Ace al femminile in un legame indissolubile

Per Eiichiro Oda, i legami sono importanti, e questo si riflette molto in ONE PIECE, la sua opera magistrale dove il protagonista Monkey D. Rufy viaggia da isola a isola, incontrando persone diverse, con un proprio vissuto, e riuscendo a farsele amiche. Tra queste, ci sono tanti alleati e coloro che poi sarebbero salite sul suo veliero.

Sicuramente il legame che stringe con gli sconosciuti è importante, ma in ONE PIECE Uno degli aspetti più emozionanti e significativi della serie è il rapporto tra Rufy e Portgas D. Ace, il suo fratello non di sangue, con il quale stringe fin da bambino un legame strettissimo.

Rufy ed Ace sono fratelli adottivi, ma il loro legame va molto oltre il sangue. Essendo più grande, Ace in pratica è il fratello maggiore di Rufy ed è diventato in fretta uno dei personaggi più carismatici della serie, nonostante le poche apparizioni nel corso della storia di ONE PIECE. La loro relazione è stata raccontata durante la saga di Marineford, in cui Ace viene catturato dalla Marina e condannato alla pena di morte. Rufy si impegna con tutto il cuore per salvare Ace, purtroppo fallendo, e lanciandosi poi in un viale di ricordi per commemorare il fratello perso.

Questo legame però è indissolubile, anche dopo la morte. Alcune fan di ONE PIECE hanno deciso di interpretare i due fratelli ma rendendoli sorelle in questo cosplay di Ace e Rufy al femminile. Come si vede, oltre i vestiti ben scelti, le due donne sottolineano bene il legame che intercorre tra i due personaggi.