ONE PIECE: un cosplay di Rufy in Gear Fifth fulminante e al femminile

Per combattere nel mondo di ONE PIECE è necessario sfruttare diverse abilità. Oltre pugni e calci, classici, ci sono anche armi come mazze e spade ma soprattutto poteri sovrannaturali che fanno la differenza tra un combattente normale e uno di altissimo livello. Haki e Frutti del Diavolo sono quindi necessari per aspirare all'apice.

Monkey D. Rufy è il protagonista della famosa serie manga e anime ONE PIECE, capitano dei Pirati di Cappello di Paglia e uno dei pirati più forti del mondo, diventato uno dei quattro Yonko dopo la vittoria contro Kaido a Onigashima. Durante la sua avventura per diventare il Re dei Pirati, Rufy sviluppa varie tecniche speciali, tra cui i Gear, una forma di combattimento potenziata.

Nel corso della storia, Rufy attiva prima il Gear Second sfruttando il flusso sanguigno accelerato, poi il Gear Third che si concentra sull'estensione e ingigantimento delle ossa, infine il Gear Fourth durante il quale inietta aria nei muscoli, modificando il proprio fisico. Tuttavia, negli ultimi tempi ha fatto capolino una nuova trasformazione: Rufy ha sbloccato il Gear Fifth, la vera entità del suo Frutto del Diavolo. Il risveglio del suo potere ha permesso a Rufy di cambiare completamente carattere e poteri, con gli effetti elastici che diventano ancora più potenti e applicabili sul mondo circostante.

Alice Dias prepara questo cosplay di Rufy in Gear Fifth al femminile: tutto del protagonista diventa bianco, dai vestiti ai capelli, con un alone di fumo che viene emanato per creare una sorta di corona sulle spalle. Modificando l'ambiente, questo cosplay controlla anche un fulmine da lanciare contro il diretto avversario. Una bella proposta per il protagonista, che può essere ammirato anche in questa statuetta di Rufy Gear Fifth molto simile.