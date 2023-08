ONE PIECE: un cosplay di Rufy Gear Fifth ma lowcost, eccolo in versione schiuma da barba

Monkey D. Rufy, il protagonista di ONE PIECE, è un pirata noto per la sua ambizione di diventare il Re dei Pirati e per la sua inarrestabile determinazione. Parte di ciò che rende Rufy così unico è il suo possesso del Frutto del Diavolo Gom Gom, che gli conferisce la capacità di estendere, contorcere e manipolare il suo corpo come una gomma.

Il Frutto del Diavolo Gom Gom è una tipologia di Frutto del Diavolo del tipo Paramisha, che ha reso il corpo di Rufy elastico. Questo gli permette di compiere incredibili acrobazie, attacchi potenti e di adattarsi a situazioni estreme. Nel corso della serie, Rufy sviluppa abilità sempre più sorprendenti grazie all'addestramento e all'esperienza.

Una delle sue innovazioni più iconiche sono i Gear, delle trasformazioni che utilizza per aumentare la sua potenza. Il Gear Second aumenta la sua velocità e forza grazie all'incremento del flusso sanguigno, mentre il Gear Third fa gonfiare le sue ossa per aumentare la forza dei suoi attacchi. Infine, il Gear Fourth combina la velocità e la forza del Second con la durezza del Third, risultando in una forma estremamente potente.

L'uso dei Gear da parte di Rufy rappresenta la sua determinazione a superare i limiti e sfidare costantemente se stesso. La sua abilità di adattarsi e innovare rende il suo stile di combattimento unico e in continua evoluzione. Tuttavia, come di recente hanno scoperto i fan dell'anime, c'è un'altra trasformazione per Rufy, il Gear Fifth.

Così come è divertente nel manga e nell'anime, eccolo reinterpretato dal geniale Lonelyman con questo cosplay lowcost del Gear Fifth di Rufy. Ormai il ben noto influencer ha interpretato la trasformazione con la schiuma da barba, spalmandosela sui capelli e sulle sopracciglia per ricreare l'effetto dei capelli bianchi ondulati e liberi.