ONE PIECE: un cosplay di Shanks al femminile vi convincerà a unirvi alla sua ciurma

I pirati di ONE PIECE sono una delle parti più affascinanti e avvincenti dell'universo creato da Eiichiro Oda. Questa serie manga e anime ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo grazie alle sue incredibili avventure e ai suoi carismatici personaggi.

Tra i pirati più temuti e rispettati ci sono i cosiddetti Quattro Imperatori, o Yonko, per chi ama il nome originale in giapponese. Questi sono i pirati più potenti e influenti del mondo di ONE PIECE e rappresentano una minaccia per il governo mondiale. I Quattro Imperatori con cui è cominciato il manga sono Kaido, Big Mom, Barbabianca e Shanks il Rosso.

Shanks il Rosso, in particolare, è uno dei personaggi più amati e misteriosi della serie. È un pirata di grande reputazione e un tempo era membro della ciurma di Gol D. Roger, il leggendario Re dei Pirati. Shanks è conosciuto per la sua personalità calma e riflessiva, ma anche per la sua incredibile abilità nel combattimento: sfrutta una spada e non a caso era uno spadaccino abile quanto Mihawk, ma in dotazione ha anche un Haki del Re Conquistatore fuori dal normale.

Shanks è famoso per non aver mangiato nessun Frutto del Diavolo, così come i restanti membri della sua ciurma. È rispettato e temuto da molti pirati, compresi i membri dei Quattro Imperatori. Nonostante sia un pirata, Shanks è noto anche per la sua moralità e per il suo codice d'onore. È un personaggio che mette l'amicizia e il bene degli altri al di sopra di tutto, e molti personaggi della serie nutrono un grande rispetto per lui.

Sa però come incutere timore, come si vede in questo cosplay di Shanks il Rosso al femminile realizzato da Yazbunny. Con un vestito davvero piratesco, tutto l'Haki emesso in questo video vi conquisteranno - o vi faranno svenire - portandovi a unirvi alla sua ciurma.