ONE PIECE: un cosplay di Shirahoshi in spiaggia da vera principessa sirena

ONE PIECE ha tanti personaggi, ma soprattutto ha tante fanciulle bellissime. Dopotutto, Eiichiro Oda ha un modus operandi ben preciso per disegnare le donne e le loro forme, spesso estremamente accentuate, in particolar modo considerato il fisico snello in generale. Quindi ci sono tanti personaggi femminili in ONE PIECE che attirano l'occhio.

Ci sono Nami e Nico Robin in prima fila insieme a Boa Hancock, ma nel vasto universo di Oda ci sono tante altre donne che riescono a conquistarsi il loro stuolo di fan. Una di queste è addirittura una sirena, presentata durante la saga dell'isola degli uomini pesce: Shirahoshi, figlia del re Nettuno e della regina Otohime, è un personaggio importante di ONE PIECE. Non è infatti una figura centrale solo nell'arco narrativo dell'isola degli uomini pesce, ma anche nella storia complessiva della serie.

Shirahoshi è una sirena gigante, con una statura enorme che supera anche quella di un normale essere umano. È conosciuta per la sua bellezza e i suoi capelli rosa distintivi. La sua importanza deriva dal fatto che è una delle tre armi ancestrali, conosciuta come Poseidon. Possiede la capacità di comunicare con i giganti marini e controllarli, diventando quindi un'arma fondamentale per abbattere intere flotte con pochi sforzi, specie in un mondo marittimo come quello di ONE PIECE.

Ogni tanto però sogna di salire in superficie, con questo video cosplay di Shirahoshi la principessa sirena realizza il suo sogno. La cosplayer giapponese Rihotansenji balla sulla spiaggia con i capelli rosa e una lunga coda da sirena dorata, mentre ammalia i suoi fan con un bel sorriso, presentando alla perfezione la principessa del mare. E sapete quali sono le donne più difficili da disegnare in ONE PIECE?