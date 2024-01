One Piece: un cosplay del temibile Marine Smoker al femminile

In One Piece, i Marine sono una forza militare governativa che opera nel mondo. Sono incaricati di mantenere l'ordine, applicare la legge e proteggere la sicurezza dei cittadini. Dall'altra parte ci sono i pirati, avventurieri che navigano per il mare in cerca di tesori, avventura e fama.

I pirati sono noti per essere liberi, indipendenti e spesso disobbedienti nei confronti delle leggi del governo mondiale. La contrapposizione tra Marine e Pirati in One Piece è una parte fondamentale della trama: mentre i primi cercano di fermare e imprigionare gli uomini del mare, considerandoli una minaccia per la stabilità del mondo, i secondi sfidano l'autorità dei militari e cercano di superare le loro forze per raggiungere i loro obiettivi. Diamo un'occhiata al viceammiraglio di questa prima fazione nella rivisitazione originale della cosplayer liensue.cosplay.

In questo cosplay di Smoker da One Piece, il viceammiraglio dei Marine è immaginato al femminile, ma la sua caratteristica più distintiva, ossia il fatto che fuma costantemente delle sigarette giganti, è rappresentata in modo molto fedele. Il frutto del diavolo che ha mangiato, il Fum Fum di tipo Rogia, gli permette di manipolare il suo corpo come se fosse del fumo a suo piacimento.

Smoker è conosciuto per la sua determinazione nel catturare i pirati e per la sua incrollabile fede nella giustizia. In particolare, è interessato a catturare Monkey D. Luffy dopo che comprende che, con la sua forza e il suo grande coraggio, potrebbe essere una minaccia per il governo mondiale, diventando quasi ossessionato dalla sua figura. Sapevate che One Piece è salpato verso Buger King? Al momento è disponibile solo in Francia, ma chissà che non possa arrivare anche in Italia.