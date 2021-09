ONE PIECE: un cosplay della testarda Ulti dei Tobi Roppo creato da Azubises

Il mondo di ONE PIECE è estremamente vasto e variegato. Nonostante sia già a livelli che difficilmente si vedranno in altri manga, Eiichiro Oda continua ad ampliarlo aggiungendo luoghi e personaggi, con alcuni di questi che riescono anche ad avere un impatto importante sulla trama. La fase di Onigashima ne ha presentati infatti di nuovi.

I Tobi Roppo sono alcuni dei pirati più forti al servizio di Kaido. Questi sono sei capitani che hanno scalato le gerarchie della ciurma dei pirati delle cento bestie, più deboli soltanto del loro comandante e delle tre all stars. Tutti e sei hanno attirato l'attenzione in ONE PIECE, ma c'è qualcuno che c'è riuscito più di altri. I due fratelli Page One e Ulti si sono messi in mostra negli ultimi episodi di ONE PIECE, con la sorella maggiore in particolare ad aver attirato l'attenzione dei fan.

Per questo sono nati svariati cosplay su Ulti. Il dinosauro che sta affrontando Rufy si è mostrata già qualche volta in versione reale e ora, la cosplayer Azubises, grande fan di ONE PIECE e che ha già proposto foto a tema, ha deciso di creare proprio questo personaggio. In basso potete osservare l'album proposto su Instagram, cosa ne pensate?

Anche la cosplayer giapponese Toma ha creato un cosplay di Ulti.