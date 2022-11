ONE PIECE: un cosplay di Trafalgar Law al femminile come nel manga

A Onigashima, Trafalgar Law si è dato fare, affrontando uno dei nemici più forti in circolazione in ONE PIECE. La sua forza lo ha reso uno dei pirati più importanti del Nuovo Mondo, e così è partito per un nuovo viaggio, che però fin dalle prime battute non è stato semplice. Infatti l'ex membro degli Shichibukai ha di fronte un altro pezzo grosso.

Il suo incontro con questo personaggio ha obbligato Trafalgar Law a subire alcuni effetti spiacevoli della battaglia, insieme alla sua ciurma. Uno di questi è stata una trasformazione che è durata molto poco, ma che è bastata per mandare in visibilio tanti fan. Trafalgar Law che diventa donna è diventato un trend per alcuni giorni, con varie fan art e proposte di altro genere.

Ovviamente tra queste proposte ci sono anche i cosplay, con alcune che hanno deciso di focalizzarsi su una nuova versione del personaggio. Ecco quindi un cosplay di Trafalgar Law versione donna che non è più un semplice cosplay genderbent come poteva esserlo prima che il ragazzo diventasse il bersaglio di questa trasformazione.

In questa foto di Miih vengono mantenute le solite caratteristiche del personaggio, con cappello e abiti sempre azzeccati e il tatuaggio in nero vistosissimo sul petto, insieme a quelli sulle braccia.