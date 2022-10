ONE PIECE: un cosplay di Vegapunk con il genio in primo piano

ONE PIECE ha tantissimi personaggi, alcuni dei quali sono stati soltanto accennati da Eiichiro Oda. Più si va avanti, verso il finale dell'opera previsto dal mangaka, più appaiono le figure importanti rimaste al momento nell'ombra. Con l'approdo a Egghead, l'isola del futuro, i protagonisti hanno conosciuto un personaggio importante.

A sorpresa, Rufy e gli altri sono sbarcati sull'isola del futuro, Egghead, il covo di Vegapunk. Il misterioso personaggio che potrebbe spiegare la natura dei Frutti del Diavolo è quindi in procinto di apparire? In ONE PIECE 1061 sembra aver fatto la sua comparsa. Il geniale scienziato che si pensava essere una sorta di Albert Einstein è comparso da un robot gigante che ha preso in ostaggio - almeno apparentemente - la Thousand Sunny.

La figura uscita da questo robottone però è una ragazza graziosa con una tuta molto attillata su cui spicca un "VEGA-02" a caratteri cubitali sul lato sinistro. Non ci sono colorazioni ufficiali per il momento, ma questo cosplay di Vegapunk da ONE PIECE prova a dare una versione realistica di questo personaggio. La cosplayer in questione, una delle prime a rappresentare il personaggio appena apparso, l'ha ipotizzata completamente bianca.

Vi piace questa apparizione di Vegapunk nel mondo reale? In attesa di scoprire se questo è il suo vero corpo o se c'è altro che bolle in pentola.