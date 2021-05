ONE PIECE: un cosplay di Yamato vi farà amare il nuovo personaggio del manga

Di personaggi in ONE PIECE Eiichiro Oda ne introduce a bizzeffe in ogni saga. Sono oltre un migliaio gli individui presentati nel corso degli ultimi 24 anni, e il numero non accenna naturalmente a diminuire. Anche durante la saga di Wano ci sono state varie introduzioni, e nel terzo atto una di queste ha convinto molto i lettori.

Il personaggio in questione è Yamato, la figlia di Kaido. La ragazza - che però si identifica come la nuova Oden Kozuki - è stata misteriosa fin da subito, ma ha poi confermato di voler aiutare i protagonisti di ONE PIECE nello sbarazzarsi del padre. In questo modo, Yamato sarà libera di esplorare il mondo. E per questo, insieme a Carrot, Yamato è una papabile Mugiwara, ma se entrerà nel gruppo della Thousand Sunny si saprà soltanto a fine saga.

Intanto le sue apparizioni nei capitoli di ONE PIECE continuano a interessare al pubblico e per questo sul personaggio, che è stato messo in luce spesso da Eiichiro Oda, sta ricevendo anche molti cosplay. Hellohaybear, cosplayer statunitense, ha deciso proprio di omaggiare la nuova eroina del manga vestendone i panni. Il cosplay di Yamato in basso è molto fedele e riproduce con attenzione l'abbigliamento del personaggio, mostrandolo in varie foto. Vi soddisfa l'interpretazione?