ONE PIECE: un cosplay di Yamato fedele al massimo al personaggio

Dalla saga di Wano e da alcune dichiarazioni di Eiichiro Oda, è stato chiaro che sarebbe entrato un nuovo membro nei Mugiwara. La ciurma dei protagonisti di ONE PIECE si sarebbe allargata ulteriormente con un altro personaggio, che per lungo tempo è stato pensato fosse Carrot, e invece con l'arrivo a Onigashima si è delineata un'altra realtà.

La figlia di Kaido, Yamato, si è fatta avanti per entrare nella ciurma di Rufy. Durante tutta la guerra, ha combattuto al fianco dei protagonisti di ONE PIECE e si è fatta valere, liberandosi dell'influenza dell'odiato padre. Ora Yamato è ancora più decisa a diventare una Mugiwara, ma bisognerà attendere una risposta da parte di Rufy. Bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di conoscere adeguatamente il futuro del personaggio, che intanto si è già ritagliato spazio nel cuore del pubblico.

Nonostante sia di recente introduzione nella saga, i fan di ONE PIECE hanno omaggiato Yamato con vari cosplay. Uno degli ultimi che hanno fatto scalpore in rete è stato quello di Ninjadeelee, con la modella che ha vestito l'abito bianco di Yamato, aggiungendo corna, mazza e altri oggetti per somigliarle molto. Il risultato è davvero ottimo, come si può notare nelle foto racchiuse nel post in basso.