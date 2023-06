ONE PIECE: un cosplay di Yamato, la figlia di Kaido creata dall'italiana Ilaria Kujo

In ogni angolo del mondo di ONE PIECE ci sono dei pirati che si annidano tra la popolazione, pronti per rubare qualcosa o per razziare l'ennesimo villaggio, così da procacciarsi risorse per rimettersi di nuovo a veleggiare o, per chi ambisce a traguardi più importanti, percorrere la Rotta Maggiore che porterà al tesoro nascosto su Laugh Tale

I pirati più vicini a raggiungere quest'isola misteriosa sono i quattro imperatori, coloro che dominano il Nuovo Mondo. Questi pirati di ONE PIECE hanno fatto la storia e sono in giro da parecchi anni, pertanto hanno costruito ciurme imponenti e ricche di uomini forti. Tra questi c'è Kaido, che può vantare migliaia di uomini, tra cui alcuni capitani forti come i Tobi Roppo, ma anche la forza della propria figlia, Yamato.

Yamato è un personaggio introdotto di recente in ONE PIECE, con un colpo fulmineo durante la grande battaglia di Onigashima. La ragazza è un individuo enigmatico che ha sviluppato una profonda ammirazione per il leggendario pirata ed ex shogun di Wano Oden Kozuki. Identificandosi con la sua passione e la sua ricerca della libertà, Yamato ha deciso di adottare il nome di Oden in suo onore, per seguire le sue orme.

Il suo rapporto complesso con suo padre Kaido aggiunge un elemento di tensione alla trama e ciò sfocia in diversi scontri tra i due, avvenuti sulla cima del teschio di Onigashima. Proprio per questi contrasti aiuterà Rufy e gli altri ad abbattere l'imperatore, riportando la pace sull'isola. La si può vedere senza maschera in questo cosplay di Yamato al massimo dello splendore realizzato da Ilaria Kujo, cosplayer nostrana che ha indossato il kimono sbracciato, le corna, la gonna rossa e porta con sé la gigantesca mazza con cui combatte.