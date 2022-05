ONE PIECE, un cosplay di Yamato: la figlia di Kaido è perfetta in queste foto

ONE PIECE presenta una miriade di personaggi ad ogni saga. Eiichiro Oda dà spazio alla fantasia creando intere comunità che abitano le varie isole, che poi incontrano Rufy e compagni e li aiutano oppure rendono la vita difficile. Wano, la lunga saga che ora sta per concludersi, ha visto tanti personaggi introdotti.

Tutti i pirati della ciurma di Kaido sono stati nemici all'inizio, per poi cambiare sponda a seconda della situazione. C'è chi si è ritrovato a doversi alleare forzatamente con i pirati protagonisti di ONE PIECE, chi è stato incantato da un Frutto del Diavolo, e poi in quella ciurma c'era anche un personaggio che da tempo covava il desiderio di andarsene e magari unirsi proprio al gruppo di Rufy.

Yamato è la figlia di Kaido, una ragazza che ha preso a modello Oden Kozuki e cerca di imitarlo in tutto e per tutto. La sua forza ha pochi pari e fin da subito ha messo in chiaro di voler proteggere Momonosuke e di voler salpare sulla Thousand Sunny insieme a Rufy. Man mano che la battaglia è diventata più avvolgente, anche lei ha fatto vedere le sue capacità.

Geordie Holly l'ha omaggiata in questo cosplay di Yamato pressoché perfetto. La figlia di Kaido prende davvero vita con il suo abito bianco e rosso.