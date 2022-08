ONE PIECE: un cosplay di Yamato di Kaho Shibuya è pronta per entrare in ciurma

Si è consumata, nel corso degli ultimi tempi, una certa lotta tra i fan di ONE PIECE. Per chi ha seguito il manga e l'anime è chiaro che ci sarà un altro membro che entrerà in ciurma nel prossimo periodo. Monkey D. Rufy troverà quindi un altro personaggio a salire sulla Thousand Sunny, l'undicesimo membro dei Mugiwara.

La sfida tra Carrot e Yamato è ancora aperta e potrebbe concludersi nei prossimi capitoli di ONE PIECE. Eppure sembra che ormai Eiichiro Oda abbia intrapreso una certa direzione, con Yamato in pole position per entrare tra i protagonisti. La figlia di Kaido è riuscita a conquistare il cuore di molti lettori che l'hanno anche votata nel sondaggio di popolarità globale effettuato lo scorso anno.

Yamato darà quindi la sua forza ai Mugiwara? Non lo si sa ancora, ma questo cosplay di Yamato creato da Kaho Shibuya di certo si mette in mostra per Rufy e compagni. Con la sua kanabo, la mazza ferrata che si porta al seguito per combattere, è pronta per lanciarsi in numerose battaglie al di fuori di Wano. La cosplayer ha regalato ai suoi fan un album molto nutrito di pose e imitazioni, con il classico vestito bianco in stile giapponese, la gonna rossa e le corna dello stesso colore sulla testa.