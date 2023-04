ONE PIECE: un cosplay di Yamato che si mostra a Wano creato da Buttercup

Quella di Wano è stata indubbiamente una saga piena di sorprese, fin dall'arrivo del capitano dei pirati di Cappello di Paglia. Rufy e compagni si sono ritrovati invischiati in una lotta senza quartiere che li ha portati ad affrontare uno degli apici della pirateria, l'imperatore Kaido delle Cento Bestie, uno degli avversari più forti di ONE PIECE.

L'imperatore è forte, ma anche la sua ciurma, a partire dalle tre calamità con una taglia superiore al miliardo a testa, passando poi per i Tobi Roppo, sei capitani che sono stati battuti da Kaido e si sono così uniti a lui, e poi un certo membro che però ha tentato più volte di svignarsela. La sorpresa più grande di ONE PIECE durante la saga di Wano è stato infatti il comportamento della figlia di Kaido, Yamato. La sua presentazione è stata tuonante, con un colpo che ha abbattuto Ulti, salvando Rufy da uno scontro certo.

Yamato è una ragazza molto alta, il doppio di Rufy, con capelli bianchi e lunghi che terminano in una sfumatura color verde marino e azzurro, che indossa uno yukata smanicato e scollato, con il vestito che termina con una gonna rossa, una cintura tradizionale giapponese bianca e lilla e poi due corna che spuntano dalla testa, come per il resto dei pirati delle cento bestie. A rappresentarla stavolta è Buttercup, che ha realizzato questo cosplay di Yamato da ONE PIECE molto fedele e con uno sfondo a tema Giappone alle sue spalle.

Dalla stessa ciurma arriva questo cosplay di Black Maria, la signora del quartiere a luci rosse di Onigashima e una delle predilette dell'imperatore. E secondo voi, Kaido è più forte di Shanks?