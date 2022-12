ONE PIECE: un cosplay di Yamato natalizia illuminerà le vostre feste

Eiichiro Oda ha creato un mondo fittizio molto interconnesso. Le mille isole che popolano questo universo hanno villaggi con varie tradizioni e architetture, come si è visto più volte nel corso del viaggio del protagonista di ONE PIECE. Sembra però che praticamente non ci siano festività particolari che rispecchino quelle del mondo reale.

Tutti i festeggiamenti di Monkey D. Rufy e compagni sono relativi alle vittorie ottenute sul campo di battaglia, con abbeveramenti e sbafate varie con alcol e carne a profusione. Ora però siamo in periodo natalizio e il manga di ONE PIECE è in pausa per alcune settimane. Infatti la rivista Weekly Shonen Jump verrà pubblicata a settimane alterne fino a fine gennaio, e quindi lo stesso vale per i manga che vengono lì pubblicati.

Dato che per ora non ci sono accenni diretti al Natale in ONE PIECE salvo qualche illustrazione extra che ha poco a che fare con la storia originale, ci sono alcuni appassionati che hanno deciso di rimodellare i personaggi per adattarli al periodo festivo. Ciò accade anche con i cosplay a tema ONE PIECE, tra i più presenti in tutto il mondo. La cosplayer LienSue ha mostrato la sua creatività negli ultimi giorni su Twitter e Reddit, mostrando un cosplay di Yamato in versione natalizia.

È sempre presente la gigantesca mazza, realizzata in più pezzi in 3D e poi incollata insieme, ma poi il kimono smanicato bianco diventa invece rosso con un effetto crespato, mentre sulle corna si possono riconoscere alcuni addobbi della festività. Questa Yamato è cambiata molto ma ha sicuramente capito tutto della magia del Natale. Cosa ne pensate, vi piace in questo modo oppure preferite un cosplay classico di Yamato versione Oden?