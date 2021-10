ONE PIECE: questo cosplay di Yamato è pronto per unirsi ai Mugiwara

Le saghe passano, ma Eiichiro Oda non perde mai di fantasia e riesce quindi a proporre sempre personaggi nuovi. Alcuni scompaiono nel giro di poco, altri riescono ad avere un ruolo secondario e a coprire un'intera saga. Altri ancora però diventano fondamentali per il prosieguo di ONE PIECE, lasciando un'impronta importante sulla storia.

Una delle ultime aggiunte ha fatto abbastanza scalpore per vari motivi. Yamato è la figlia di Kaido ma non si è dimostrata essere come lui. Con una storia travagliata alle spalle, ora il nuovo personaggio aspira a diventare uno dei membri dell'equipaggio protagonista di ONE PIECE. Da poco anche gli spettatori dell'anime hanno conosciuto Yamato senza maschera e col tempo approfondiranno sempre di più questa figura che intanto si è già guadagnata l'apprezzamento di molti fan, anche grazie al manga molto più avanti negli eventi.

Non sono rari i cosplay di Yamato da ONE PIECE in rete, come dimostra anche la cosplayer Tara. La ragazza ha deciso di interpretare proprio la figlia di Kaido posando con il vestito bianco e le corna rosse, come si può vedere in foto. Tara sembra aver realizzato bene tutti i dettagli, dalla sfumatura dei capelli a quella delle corna, craendo così un cosplay di buon livello.