ONE PIECE: un cosplay di Yamato che in realtà è Oden nelle foto di Miih

"Io sono Oden" è una frase che potrebbe essere facilmente attribuita a Oden Kozuki, legittimo shogun di Wano ma che, purtroppo, non è mai riuscito a esercitare il suo diritto di nascita. In ONE PIECE, come ben noto invece, il suo ruolo è stato usurpato da Orochi, che l'ha obbligato a rendersi ridicolo. Ma le gesta di Oden non rimangono dimenticate.

Tra i 1000 e più personaggi di ONE PIECE c'è però un altro figuro che ha usato questa frase, un individuo che di certo non si chiama Oden. A Onigashima, oltre a tutti i personaggi della fazione di Kaido presentati, c'è stato anche uno che ha tradito il proprio comandante per passare dalla parte dei protagonisti, proprio a causa delle parole di Oden che l'hanno fortemente influenzato.

In ONE PIECE è stato presentato Yamato, figlia di Kaido e aspirante Oden Kozuki. Fin da bambina, presa dalle storie dell'ex pirata di Roger, ha voluto immedesimare il suo idolo, rendendo anche furioso il padre più volte. La sua forza è notevole, potendo contare sull'Haki del Re Imperatore e di un Frutto del Diavolo. Ora prende anche vita grazie all'interpretazione di Miih che realizza un cosplay di Yamato che si crede Oden anche nella realtà.

Sicuramente un'interpretazione ottima su tre foto che descrivono molto bene il personaggio di ONE PIECE.