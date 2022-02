ONE PIECE: un cosplay di Yamato fa risaltare la forza della figlia di Kaido

Ci sono già mille personaggi in ONE PIECE, ma Eiichiro Oda non si ferma mai dal presentarne di nuovi. Dopotutto, a ogni saga, Monkey D. Rufy e la sua ciurma giungono su un'isola diversa, ricca di vegetazione e fauna ma spesso anche ospitante villaggi e quindi popoli dalle tradizioni e costumi diversi rispetto a quelli visti prima.

Wano è un'altra terra del mondo di ONE PIECE dove stavolta l'ispirazione è basata sul Giappone feudale. A perdita d'occhio ci sono personaggi con yukata e kimono, oppure vestiti come gli antichi daimyo e samurai, con le acconciature dell'epoca. I samurai sono tanti, ma ci sono anche altre figure che non rispecchiano questo look. A Onigashima ne è stata conosciuta una molto importante, la figlia di Kaido.

Yamato è uno dei nuovi personaggi di ONE PIECE, uno dei più recenti, ma la cui apparizione ha ripercussioni importantissime per la storia presente e forse anche quella futura, a seconda dei piani di Eiichiro Oda. Tadano Asahi ha dato vita a Yamato in un cosplay per celebrare la potenziale Mugiwara che sta appassionando sia i lettori del manga che gli spettatori dell'anime ormai da diverse settimane. Yamato si presenta con il suo classico vestito bianco smanicato e rosso, col cordone bianco e viola alla vita e le corna sulla testa.

Un lavoro fedele e che tiene testa alla Yamato del manga.